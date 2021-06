Ewan McGregor est papa pour la cinquième fois

Los Angeles : Ewan McGregor est encore papa

L’acteur, déjà père quatre fois, vient d’accueillir son premier enfant avec sa compagne, Mary Elizabeth Winstead.

À 50 ans Ewan McGregor est de nouveau papa. L’ acteur écossais et sa compagne, l’actrice Mary Elizabeth Winstead, 36 ans, ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Laurie. C’est la fille aînée du comédien, Clara , 25 ans, née d’une précédente relation, qui a été la première à annoncer la nouvelle sur Instagram en posant avec le nouveau-né. «Bienvenue dans ce monde, petit frère. Félicitations à mon père et à Mary pour le meilleur des cadeaux», a écrit la jeune actrice dimanche 27 juin 2021.

Une autre fille du héros de «Star Wars», Esther, 19 ans, a elle aussi publié un tendre cliché où on la voit tenir le bébé dans les bras. «J’ai rencontré mon petit frère tout en ressemblant à un pirate. Je recommande ! Bienvenue dans la famille petit Laurie.», peut-on lire sur son réseau social. En plus d’Esther et de Clara, Ewan a eu deux autres enfants avec son ex-femme, Eve Mavrakis: Jayman, 20 ans, et Anouk, 10 ans. Après 22 ans de mariage, ils avaient divorcé en janvier 2018.