Pour Ewave, la sortie de «Reason» par Spinnin Records, le 27 novembre 2020, est un rêve qui se réalise. «C’est le label qui fait saliver tous les DJ. Il a révélé Martin Garrix et fait exploser David Guetta», rappelle-t-il. Pour marquer le coup, le Genevois a eu envie de jouer pour la première fois son single, qui mélange techno et future house, lors d’un live donné à bord d’une montgolfière. «C’est insolite et peu vu comme concept. Je n’imaginais juste pas toutes les contraintes techniques pour pouvoir le réaliser», avoue-t-il. L’artiste de 30 ans précise, entre autres, que son matériel musical a dû être solidement harnaché à la nacelle et que deux ballons ont été nécessaires: un pour lui et ses platines et un autre pour les pilotes de drones. Dernier point, aucune planification de vol n’était possible moins de 48 heures à l’avance en raison de la météo.