Genève : Ex-agent condamné pour des munitions non réglementaires

Assistant de sécurité publique, passé par la Brigade migrations et retour (BMR) puis par le Service asile et rapatriement (SARA) de la police internationale, l’homme a de nombreuses casseroles. Il a notamment été condamné en 2019 pour une interpellation musclée sur la voie publique, ce qui lui avait valu d’être révoqué. L’ex-agent, qui aimait filmer ses interventions, compte également dans son dossier des condamnations pour injure, escroquerie et faux dans les titres. Son avocat estime que le dernier épisode judicaire concernant son client – lequel a admis que la boîte de cartouches «pouvait être la sienne» – «ne répond à aucun intérêt public et relève du jusqu’au-boutisme».