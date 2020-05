Tribunal fédéral

Ex-agente de détention bel et bien licenciée

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une ex-agente de détention licenciée pour avoir entretenu des contacts avec un prisonnier.

Lors d'entretiens avec sa hiérarchie, un an plus tard, elle avait admis ces contacts, précisant qu'elle ignorait l'identité de son correspondant et qu'elle y avait mis fin dès qu'elle s'était rendu compte qu'il s'agissait d'un détenu.