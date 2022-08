Birmanie : Ex-ambassadrice britannique arrêtée à Rangoun, Londres s’inquiète

La diplomate et son époux, un ancien prisonnier politique, sont accusés d’avoir enfreint le Code de l’immigration, ajoutant aux tensions entre Royaume-Uni et Birmanie.

Une ancienne ambassadrice du Royaume-Uni en Birmanie et son mari, l’artiste birman Htein Lin, ancien prisonnier politique entre 1998 et 2004, sont détenus par les autorités militaires, a indiqué, jeudi, une source diplomatique. Vicky Bowman, en poste entre 2002 et 2006, a été arrêtée mercredi, à Rangoun, la capitale économique du pays en proie à un violent conflit depuis le coup d’État du 1er février 2021.

Sanglante répression

Depuis le coup d’État qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, début février 2021, l’armée au pouvoir mène une répression sanglante contre ses opposants, avec plus de 2100 civils tués et près de 15’000 arrêtés, selon une ONG locale.

Les relations se sont dégradées

Les relations entre la Birmanie et le Royaume-Uni se sont dégradées depuis le putsch militaire. La junte a qualifié, en début d’année, d’«inacceptable» la réorganisation de la représentation diplomatique du Royaume-Uni en Birmanie, Londres n’envoyant plus d’ambassadeur à Rangoun, mais un chargé d’affaires provisoire – auquel les autorités ont barré l’accès au pays. Et Londres a annoncé, jeudi, jour du cinquième anniversaire du début des exactions sanglantes de l’armée visant les Rohingyas, de nouvelles sanctions envers plusieurs entreprises et personnes liées à la junte.