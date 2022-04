Saint-Gall : Ex-banquier jugé pour des escroqueries à plusieurs millions

Un homme se retrouve mercredi devant le juge. Il aurait blousé huit personnes proches pour financer son train de vie exubérant.

Un ex-cadre d’une banque et officier d’état-major de l’armée suisse aurait escroqué ses frères et sœurs, son supérieur hiérarchique et d’autres connaissances pour près de cinq millions de francs. Il se retrouve ce mercredi devant le Tribunal de district de Saint-Gall. Selon l’acte d’accusation, huit personnes figurent parmi les lésés. Malgré son poste de cadre bien rémunéré dans un établissement bancaire, il a escroqué ses frères et sœurs pour plus de deux millions de francs en leur racontant des «histoires à dormir debout savamment orchestrées», selon l’acte d’accusation.

Le coup des avions de collection

En 2014, il a eu l’intention d’acheter un vieil avion militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Il a de nouveau contacté sa sœur, ainsi que le mari de cette dernière, et son frère, pour leur parler de cette «occasion lucrative à ne pas laisser passer». Son plan consistait à exposer l’aéronef au salon aéronautique «Air14» à Payerne et à le vendre avec un bénéfice. Finalement, l’achat de l’avion et d’autres pièces a été presque entièrement financé par ses frères et sœurs. Mais, à l’insu de sa parenté, qui attendait un bénéfice, il a ensuite vendu l’avion et ses pièces à une personne intéressée pour 750’000 francs. Cet argent devait en partie financer l’achat d’un autre avion militaire historique, un Sea Fury. Il a versé 350’000 francs du produit de la vente du premier avion au propriétaire de l’avion de chasse. Il a utilisé le reste de l’argent pour subvenir à ses besoins. Et pour terminer le montage financier du Sea Fury, il a escroqué 950’000 francs à son supérieur hiérarchique, lui disant qu’il s’agissait d’un emprunt à court terme. L’investisseur n’a jamais vu la couleur de sa mise.