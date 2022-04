Royaume-Uni : Ex-cadre de Coca-Cola condamné pour corruption

Outre d’importantes sommes d’argent en liquide, le quinquagénaire fan de l’équipe de Manchester United bénéficiait aussi de places pour des matches et des concerts.

Faits étalés sur 9 ans

L’enquête avait commencé en octobre 2013 à la suite d’un rapport de l’entreprise mettant en évidence pots-de-vin et corruption. Le cadre mis en cause avait été licencié deux mois plus tôt, après 16 ans au sein du groupe. Les faits qui lui sont reprochés se sont étalés sur une période de neuf ans.