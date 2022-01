Zurich – Ex-chef de la police condamné pour avoir menacé de tuer son amante et leur enfant

Selon l’acte d’accusation, le prévenu, marié et père de famille, n’a pas supporté que son amante, qui est tombée enceinte durant leur relation, ait voulu mettre un terme à leur liaison. Leur enfant avait alors un an. Il l’a par la suite bombardée de messages et d’e-mails, dans lesquels il menaçait de se suicider, après l’avoir tuée elle et leur enfant. A plusieurs reprises, il a par ailleurs essayé d’avoir un rapport sexuel avec elle alors qu’elle n’en avait pas envie.