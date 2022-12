Kosovo : Un ex-commandant condamné à 26 ans de prison pour crimes de guerre

Actes de torture

Les prisonniers ont été battus avec des battes de baseball, des matraques en fer, électrocutés, brûlés et privés de nourriture et d’eau dans l’étable à Zllash, un village à l’est de la capitale Pristina. M. Mustafa a personnellement participé au passage à tabac de deux détenus. L’une des victimes est décédée.

Première pour le tribunal

«Il s’agit du premier jugement pour crimes de guerre de ce tribunal», a déclaré Mme Veldt-Foglia. Le tribunal spécial pour le Kosovo (KSC) est une instance de droit kosovar composée de juges internationaux et chargée d’enquêter sur des crimes commis par l’Armée de libération du Kosovo (UCK) pendant et après le conflit. Créé en 2015, il siège aux Pays-Bas et est financé par l’UE afin de protéger les témoins qui sont soumis à des pressions et des menaces, étant donné que les anciens commandants de l’UCK dominent toujours la vie politique au Kosovo.