Canton de Neuchâtel : Ex-conseiller communal de Val-de-Ruz jugé en appel

Claude-Henri Schaller, qui a fait appel de son jugement, avait été condamné en juin 2019 pour ne pas avoir appliqué le principe de proportionnalité.

L’ex-conseiller communal de Val-de-Ruz (NE), Claude-Henri Schaller, condamné en juin 2019 pour abus d’autorité, est jugé jeudi par la Cour pénale du Tribunal cantonal. L’actuel chef du Service de l’économie et de l’emploi du Jura avait fait appel de son jugement.

L’ex-conseiller communal avait été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 200 francs (total de 10’000 francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à titre de peine additionnelle à une amende de 2000 francs et au paiement des frais de la cause. Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz avait estimé qu’il n’avait pas appliqué le principe de proportionnalité.