Bâle-Campagne - Ex-directeur de crèche soupçonné de pédophilie

L’ancien directeur d’une crèche a été jugé jeudi pour abus sexuels sur des enfants. Il est accusé d’actes sexuels multiples avec des petits âgés de 1 à 4 ans, d’abus, de violations de la vie privée en utilisant des caméras et de pornographie.

L’éducateur a été démasqué le 6 décembre 2019 et se trouve depuis en détention préventive. Une employée de la garderie d’Allschwil, dont l’homme de 36 ans était le directeur jusqu’en décembre 2019, l’a vu stimuler le pénis d’un garçon de quatre ans dans la chambre. Elle a immédiatement alerté la police, qui a arrêté l’homme. Dans sa déposition, l’employée a indiqué avoir observé l’accusé en train de «franchir des limites sexuelles». L’enquête criminelle qui a suivi a permis de découvrir d’autres cas. Jusqu’à son arrestation, l’homme avait une réputation irréprochable.

Pas conscient de sa pédophilie

Devant la Cour, le prévenu a déclaré: «Je n’étais pas conscient de ma pédophilie». L’homme de 36 ans a déclaré publiquement que son travail avait toujours été pour lui une «tâche qu’il prenait à cœur. Je voulais participer à l’épanouissement des enfants et encourager leurs potentiels» a-t-il déclaré. Le tribunal n’a pas cru à ses explications.

La procureure a requis une peine de prison de 4 ans et demi pour l’homme, qui est déjà derrière les barreaux depuis le 6 décembre 2019 et qui bénéficie actuellement d’une libération anticipée. Elle demande en outre une interdiction à vie d’exercer des activités avec des mineurs ainsi qu’une interdiction de cinq ans d’entrer en contact avec des enfants et des adolescents de moins de 16 ans. En outre, il devrait se soumettre à une mesure ambulatoire, conformément à la recommandation de l’expert médico-légal. S’il est condamné, cet Allemand risque également d’être interdit de séjour dans le pays pendant plusieurs années.