New York : Ex-directeur de la Trump Organization condamné à cinq mois de prison

Allen Weisselberg avait plaidé coupable de quinze chefs d’accusation de fraude et d’évasion fiscales, portant sur 1,76 million de dollars de revenus non déclarés entre 2005 et 2021, dans le cadre d’une vaste affaire de fraudes financières dans laquelle la Trump Organization avait aussi été déclarée coupable.

L’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, qui avait plaidé coupable de fraude fiscale, a été condamné, mardi, à New York, à 5 mois de prison et à plus de 2 millions de dollars d’amende, a annoncé le procureur de Manhattan.

Allen Weisselberg, très proche de Donald Trump, avait plaidé coupable de quinze chefs d’accusation de fraude et d’évasion fiscales, portant sur 1,76 million de dollars de revenus non déclarés entre 2005 et 2021, dans le cadre d’une vaste affaire de fraudes financières dans laquelle la Trump Organization avait aussi été déclarée coupable, le 6 décembre, une première au pénal pour ce groupe.

«À Manhattan, vous devez jouer selon les règles, qui que vous soyez et quelle que soit la personne pour qui vous travaillez», a tonné le procureur de l’État de New York pour le district de Manhattan, Alvin Bragg, annonçant une peine de prison de 5 mois et plus de 2 millions de dollars d’arriérés d’impôts, d’amendes et d’intérêts dus aux autorités fiscales de l’État et de la Ville de New York.