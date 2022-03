Genève – Ex-golden boy de la finance envoyé à l’ombre

La faute est «grave», le dommage causé «considérable», et le mobile «égoïste». Le Tribunal correctionnel a condamné vendredi un ex-banquier, actif à Londres et à Genève, à trois ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis. Il a été reconnu coupable d’escroquerie par métier, d’abus de confiance qualifié, de faux dans les titres ou encore de blanchiment par métier.

Les clients payaient à leur insu

Propre sur lui, charmeur et charismatique, F.G a détourné plus de 37 millions de francs des comptes de ses clients privés, entre 2007 et 2013. Si une partie «indéterminée» de la somme a terminé dans sa poche, la majorité a servi à payer des cadeaux somptueux à ceux dont il gérait la fortune, pour les appâter et s’assurer leurs bonnes grâces. En réalité, voyages de luxe et séjours paradisiaques n’étaient pas réglés par la banque, comme le prétendait l’ex-golden boy, mais via les propres fonds des bénéficiaires de ses largesses royales.