Escroquerie, blanchiment d’argent, abus de confiance

Le Ministère public nous indique que désormais le principal suspect est l’unique personne détenue dans le cadre de cette affaire. «L’instruction est ouverte pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance subsidiairement gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent et contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus», détaille Anton Rüsch. Le magistrat refuse de nous en dire plus, y compris sur une éventuelle collaboration des autorités turques dans cette enquête. A noter que le prévenu avait été condamné à neuf reprises depuis 2011, notamment pour violation de la loi sur l’assurance chômage et pour l’emploi d’étrangers sans autorisation.