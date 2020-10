Un passé commun avec Barberio et Bozon

S’il devait s’entendre avec le LHC, Hudon ne déba r querait pas en territoire totalement inconnu au sein de l’équipe entraînée par Craig MacTavish. Il y retrouverait en effet le défenseur québécois Mark Barberio, un ancien coéquipier chez les IceCaps de St-John (AHL) et chez le Canadien. Et l’ailier français à licence suisse Tim Bozon, qui avait été sélectionné la même année que lui par les Habs et avec qui il avait pris part à plusieurs camps de développement et de sélection du club le plus titré de l’histoire de la NHL. Les deux hommes avaient également partagé une bonne partie de la saison 2015-2016 chez les IceCaps.