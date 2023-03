Vaud: ex-leader de l’Eglise poursuivi pour des dessous-de-table

Selon l’acte d’accusation, Victor et un complice avec lequel il avait des liens d’affaires demandaient aux entreprises des pots-de-vin à hauteur de 10% du marché remporté. «Sur un montant de 400’000 fr., on me réclamait 40’000 fr.», a affirmé hier au Tribunal de Lausanne l’entrepreneur qui a dénoncé l’affaire. Les faits ont eu lieu entre 2016 et 2018. Bénévole au sein de l’Église, Victor travaillait à 60% pour une entreprise qui a... gagné le marché d’électricité du chantier.