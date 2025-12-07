Licenciée en 2014 pour des photos dénudées au Palais fédéral, l'ex-secrétaire parlementaire est aujourd'hui une actrice porno reconnue par ses pairs.

Tollé au Palais fédéral : Après ses selfies sexy, Adeline est devenue une star du X

La BBC, le quotidien colombien «El Tiempo», le journal turc «Hürriyet»: tous ont parlé, à l’été 2014, de ces clichés nus venus du Parlement suisse. Le scandale avait été déclenché par une secrétaire parlementaire qui, en parallèle à son travail, prenait et publiait des photos suggestives. Elle a été licenciée pour cette raison et «ne savait plus quoi faire», raconte-t-elle samedi à «Blick».

Ce week-end, la même femme se produit au salon Extasia à Bâle, où elle «s’amuse» pour la première fois en direct devant un public, comme elle le dit. À 48 ans, elle est devenue une figure en vue de l’industrie pornographique.

Une image du salon érotique Extasia à Zurich. Adeline Lafouine y sera également présente cette année. Boris Müller / Tamedia

Fonctionnaire, mère, actrice porno

Adeline Lafouine (pseudonyme) avait un bon poste à la Confédération, un revenu stable et un jeune fils dont elle devait s’occuper. Malgré cela, elle n’était pas pleinement heureuse dans sa vie, confie la quadragénaire.

Elle pensait pouvoir séparer son hobby de son travail – jusqu’au jour où, seule au bureau, elle a baissé son haut et pris un selfie. La photo, qu’elle publie alors sur Twitter, fait le tour du monde.

Elle a publié un livre

Dans «l’intérêt de la bonne réputation du Parlement», elle est licenciée. Elle efface alors tous ses contenus et ne sait plus comment rebondir. Aujourd’hui pourtant, elle affirme: «Je suis contente que mon hobby porno ait été dévoilé, sinon je serais encore au Palais fédéral. Le selfie du téton a fait mon succès.»

En 2020, elle publie même un livre dans lequel elle raconte l’«affaire des selfies nus» de son point de vue.

Le débat médiatisé a fini par tourner à l’avantage de celle qui a aujourd’hui 48 ans. Elle a écrit un livre et affirme gagner désormais «plus qu’un CEO». Screenshot/OrellFuessli

«Je gagne plus qu’un CEO»

Aujourd’hui, l’ancienne secrétaire affirme gagner avec ses contenus «plus qu’un CEO». Elle ne veut pas donner de chiffres précis, mais explique: «Mon mari et moi vivons dans le sud de la France, nous voyageons 200 jours par an et nous nous amusons.»

Le couple est marié depuis 27 ans. Partir à l’étranger était de toute façon la seule solution, estime-t-elle. En Suisse, elle était régulièrement reconnue. Son chef dans son emploi suivant l’avait certes soutenue, mais elle ajoute: «Partir à l’étranger a été la seule façon de retrouver ma liberté.»

La Suissesse et son mari vivent depuis des années dans le sud de la France. En Suisse, elle a été reconnue à plusieurs reprises. Screenshot/Youtube

Récompensée comme «meilleure actrice suisse 2025»

Cette année, Adeline Lafouine a été récompensée comme meilleure actrice suisse aux European Adult Awards 2025. Le fait de montrer ce week-end sa «part la plus intime et vulnérable» pour la première fois en direct sur scène la rend nerveuse.

«Bien sûr, je fais ça volontairement, mais je reste un être humain», souligne-t-elle.