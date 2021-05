Italie : Ex-patrons d’une aciérie polluante condamnés à 20 et 22 ans de prison

Les anciens propriétaires de l’usine italienne Ilva ont été reconnus lundi, coupables d’avoir ignoré des émanations toxiques ayant fait au moins 400 morts.

