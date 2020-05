Ex-policier de la brigade des mœurs condamné

Rédiger un nouveau commentaire

Franchement avec toutes ses affaires non punis a ça juste valeur je suis persuadé que l’on fait partie des républiques bananière ( la corruption, le copinage, les mafieux etc etc) et le peuple avale sans se révolter !

Flooo 13.05.2020 à 17:12

Sapristi, quel "hasard" : La police enquêtant sur la police sur ordre du procureur (big boss de la police) fait traîner l'enquête jusqu’à prescription des infractions les plus croustillantes, résultat : Sursis pour le principal accusé. On croirait un épisode d'une vieille série policière US à la con avec un sheriff corrompu au texas, sauf que non non, on parle de la plus grande et plus riche ville de Suisse, pays où la corruption n'existe pas, bien entendu.