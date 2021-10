Bale-Ville – Ex-policière condamnée pour escroquerie

20min/Steve Last

Mardi, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a traité une affaire peu commune. Il a condamné une ancienne policière de 45 ans pour escroquerie. La quadragénaire a cumulé entre l’été 2017 et l’été 2018 deux postes à plein temps: l’un auprès des forces de l’ordre bâloises et l’autre dans une boîte zurichoise de gestion immobilière et financière. Ses deux employeurs n’étaient pas au courant de la situation. Afin de ne pas se faire pincer et de gérer son emploi du temps surchargé, elle se faisait régulièrement porter malade auprès de l’un de ses employeurs afin de travailler pour l’autre. Raison pour laquelle elle a écopé de 90 jours-amende à 210 francs. Elle devra par ailleurs rembourser 32’000 francs à la police bâloise. La firme zurichoise n’a pas demandé de dommages-intérêts de sa part. Le jugement n’est pas encore entré en force.

«Faire bouger les choses et aider les gens»

La prévenue a assuré mardi au cours de l’audience que ses intentions n’étaient pas mauvaises. Après avoir bossé pendant plus de dix ans dans le secteur informatique, elle avait voulu intégrer la police «pour faire bouger les choses et aider les gens». Or à l’époque, un achat immobilier l’aurait mise dans une situation financière difficile. Elle affirme par ailleurs que l’ambiance au sein de la police s’est dégradée au fur et à mesure. Elle aurait été victime de mobbing parce que ses parents étaient des immigrés et on n’aurait cessé de lui rappeler ses problèmes d’argent tout en menaçant de la virer.

Des accusations «sans fondement»