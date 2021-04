Deux ans et demi après avoir été respectivement condamnés à 20 et 15 jours-amendes avec sursis par voie d’ordonnance pénale, les deux hommes se sont présentés devant le Tribunal du district d’Entremont délocalisé pour l’occasion à Sion. Ils avaient fait recours de leur première condamnation.

Dans son réquisitoire, le procureur général adjoint du Canton du Valais Jean-Pierre Greter a plaidé pour un doublement des peines prononcées en 2018, soit 60 et 40 jours-amendes, assortis d’un sursis durant deux ans. Pour l’homme de loi, la raison du licenciement de l'ex-agent de la police des constructions est «vraisemblablement fictive» et basée sur une fausse date.

Motif de licenciement confus

Début novembre 2015, le collaborateur avait dénoncé le fait que le vice-président bagnard de l’époque louait un chalet en résidence principale tout en l'utilisant lui-même en résidence secondaire. La majorité des membres du Conseil communal avait alors pris la décision de le licencier quelques jours plus tard. Ce qui ne fut effectif qu’en février 2016 et pour une cause n’ayant rien à voir avec l’affaire, selon le Ministère public.

L’ex-président s’est défendu de cette interprétation, plaidant une réorganisation interne décidée début 2016: «Nous n’aurions pas pu le licencier le 10 novembre 2015, notre collaborateur étant en arrêt maladie. De plus, il importait de traiter chaque employé avec impartialité et équité.» Six mois avant ces faits, l’employé avait été averti et suspendu durant quelques semaines pour son attitude professionnelle. En octobre 2015, les prévenus lui avaient ensuite signifié - uniquement oralement - une seconde suspension décidée par l’exécutif, au motif d’une violation du secret de fonction.