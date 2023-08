Hockey sur glace: Ex-prodige suisse de NHL, Sven Bärtschi prend sa retraite à 30 ans

Enfant prodige du hockey suisse, Sven Bärtschi a choisi de mettre un terme à sa carrière à 30 ans malgré un contrat courant jusqu’au terme de la saison 2024/2025 avec le CP Berne. «C'est avec des sentiments mitigés que j'annonce ma retraite en tant que hockeyeur professionnel, explique le Bernois par voie de communiqué. C'est une décision douloureuse. Le hockey sur glace est un sport qui exige beaucoup de son corps. Comme la plupart des joueurs, j'ai eu une série de blessures qui font maintenant payer leur tribut. Après des mois d'entraînement, j'ai réalisé que mon corps ne pouvait plus fournir les performances dont j'avais besoin de sa part. Et jouer à moins de 100 %, je ne peux pas l'accepter.»

Un destin chamboulé

En 2018, au sortir d’une campagne productive de 18 buts et de 17 mentions d’aide, l’attaquant conclut une entente lucrative (10 millions de dollars américains) de trois ans avec l’équipe de Colombie-Britannique. Mais un incident chamboule son destin le 24 octobre 2018. Chargé par le Tchèque de Las Vegas Thomas Hyka, il subit une commotion qui ruine sa saison et hypothèque sa carrière dans la ligue la plus compétitive du monde. Après ce choc, il ne dispute plus que sept rencontres de NHL, entre 2019 et 2021, et passe son temps dans les ligues dites mineures.