Irlande du Nord : Ex-soldat britannique reconnu coupable d’un meurtre commis en 1988

Le militaire disait avoir tiré par accident, en 1988, dans le dos d’Aidan McAnespie, qui traversait la frontière entre Irlande du Nord et Irlande. Pour le juge, il est «coupable, sans aucun doute».

Aidan McAnespie, 23 ans, a été tué d’une balle dans le dos alors qu’il traversait la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, le 21 février 1988.

Un ancien soldat britannique a été reconnu coupable, vendredi, par un tribunal nord-irlandais, du meurtre d’un jeune homme en 1988, pendant les «Troubles», période meurtrière dans la province britannique. D.H., 53 ans, a été condamné pour homicide par un tribunal de Belfast pour le meurtre de Aidan McAnespie, 23 ans, tué d’une balle dans le dos alors qu’il traversait la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, en 1988.

C’est la première fois, depuis l’accord de paix de 1998, qu’un ancien militaire britannique est condamné en Irlande du Nord pour des faits commis pendant les «Troubles», ces trois décennies de conflits meurtriers dans la province britannique. Avant l’accord de paix conclu en 1998, le conflit opposant unionistes, principalement protestants et partisans d’un maintien de la province sous la couronne britannique, et républicains, essentiellement catholiques et militant pour une réunification de l’île, a fait 3500 morts.