Royaume-Uni : Examen de la loi revenant sur l’accord du Brexit

Divisés, les députés britanniques se lancent lundi dans l’examen de la loi «sur le marché intérieur» censée sur revenir sur l’accord avec Bruxelles au sujet du Brexit.

Les députés britanniques se penchent lundi sur le projet de Boris Johnson de revenir sur l’accord encadrant le Brexit, qui a déclenché un tollé au sein même de la majorité conservatrice et la colère des Européens en pleines négociations commerciales.

La présentation de la loi «sur le marché intérieur» la semaine dernière a déclenché une crise digne des épisodes les plus dramatiques de la saga du Brexit, lancée il y a plus de quatre ans par la victoire du «leave» au référendum et que certains pensaient terminée avec la sortie historique du Royaume-Uni du bloc européen en janvier dernier. Ce projet donne à Londres le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions commerciales dans sa province d’Irlande du Nord, pouvoirs censés être partagés avec les Européens selon l’accord de Brexit conclu l’année dernière.