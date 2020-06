Coronavirus

Examen du bac inédit pour 500’000 élèves italiens

Masques ou visières, installés à bonne distance les uns des autres, les examinateurs et les élèves sont parfois installés dans des lieux de fortune, comme ici dans un établissement de Rome, en extérieur, sous un chapiteau.

Port du masque, respect des distances mais surtout un unique examen oral: les épreuves 2020, qui se déroulent ce mercredi, laisseront un souvenir insolite.

«C'est une journée émouvante, passer les examens d'État en étant présents n'était pas du tout évident. Ce n'était pas une promenade de santé, certains pays européens les ont annulés», a déclaré la ministre de l'Éducation, Lucia Azzolina, venue pour le début des épreuves à Bergame, ville de Lombardie parmi les plus touchées par le Covid-19.

Une seule heure d’examen

Pour les 515’864 élèves, l'épreuve consiste en un entretien d'une heure, devant un jury, au cours duquel le candidat doit notamment débattre d'un texte au programme tiré de la littérature italienne, analyser une série de documents et répondre à des questions sur la citoyenneté et la Constitution. A la demande de la ministre de tutelle, cette dernière partie de l'épreuve peut avoir un lien avec la période de confinement en Italie. Cette épreuve orale unique comptera pour 40% de la note finale, les autres 60% relevant du contrôle continu.

Seuls cinq entretiens par salle et par jour pourront se tenir à l'occasion de ces épreuves où le port du masque est obligatoire et où élèves et enseignants doivent strictement respecter des distances de sécurité.