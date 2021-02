L’Université de Genève (Unige) a connu une nouvelle session d’examens à distance problématique. Plusieurs étudiants dénoncent des dysfonctionnements dans le logiciel d’examens et des conditions d’épreuves difficiles, a rapporté vendredi « Le Courrier ». Résultat: les élèves connaîtraient un taux d’échec plus important. Le système Testwe, dont l’utilisation avait été décriée par des associations estudiantines en décembre dernier, aurait connu plusieurs couacs lors de la session d’examens de janvier-février 2021. Perte de temps en raison de difficultés d’authentification, compte-à-rebours défaillant, impossibilité d’aller aux toilettes de crainte d’être qualifié de fraudeur sont quelques-uns des problèmes pointés du doigt.

L’Université a confirmé qu’un couac concernant une centaine de cas s’était produit. En revanche, le taux d’échec, de 50% dans le cours concerné, ne serait en rien lié à cette situation. L’Unige a toutefois offert la possibilité aux étudiants de repasser l’examen sans que la tentative ne leur soit comptabilisée. Une compensation qui n’est pas au goût de Pierre, cité par le journal genevois. «L’université se trompe et c’est aux étudiants de rattraper l’erreur? Ce n’est pas acceptable!» Ce dernier a créé plusieurs groupes sur des messageries instantanées et des réseaux sociaux, pour recueillir des témoignages et organiser la résistance. Une des solutions proposées en contrepartie de ces conditions d’épreuves peu habituelles serait l’autorisation d’utiliser les notes et la documentation de cours.