Tribunal fédéral : Examens d’avocats genevois: égalité des candidats en question

Le Tribunal fédéral déboute une candidate malheureuse à l’examen final des avocats genevois. Mais il précise qu’en permettant aux candidats de se préparer également au sein d’une étude d’avocats, la directive en cause pourrait violer l’égalité de traitement des candidats.

L’intérêt de l’arrêt est dans un considérant accessoire, dit «obiter dictum», concernant une directive de l’école d’avocature de l’Université de Genève. La recourante soulevait le fait que «l'art. 4» de la Directive pour l'examen final du 5 septembre 2011 de la Commission de l'examen final des avocats relatif à la phase de préparation préliminaire «viole le principe d'égalité, en tant que les candidats à l'examen final peuvent procéder à cette phase dans le lieu de leur choix et évoluent ainsi dans des conditions très différentes: elle-même avait dû se préparer à la bibliothèque universitaire, avec tous les inconvénients que cela représente, et avait été désavantagée par rapport aux candidats ayant accès à une étude d'avocats et aux commodités qu'un tel lieu offre; de plus, la préparation dans une étude permet la fraude, dans la mesure où certains candidats se feraient aider par des membres de leur étude; finalement, les deux heures imparties pour la préparation incluent le temps de déplacement pour se rendre du lieu où le candidat se prépare pour aller dans celui où tous

les candidats se retrouvent pour la phase de rédaction de l'examen», ce qui désavantagerait les candidats dont le lieu de préparation est éloigné (ndlr.).