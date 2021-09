Genève - Exaspéré par les nuisances, il tire à la fronde dans la rue

Le sexagénaire tirait des billes depuis la fenêtre de son appartement, situé en face de Manor. leo/20 min

Les nuisances rendaient son quotidien « difficilement vivable » , selon les termes de son avocat. Un homme de 64 ans, ancien opticien, a comparu mercredi devant le Tribunal de police de Genève pour avoir tiré des billes de verre à l’aide d’une fronde depuis son logement, situé au 6e étage, dans le quartier de Cornavin.

D’un diamètre de 1,5 cm

Les faits se sont produits entre août 2017 et mai 2018, de nuit et « à plusieurs dates indéterminées » , a retenu le Ministère public. Les projectiles avaient un diamètre de 1,5 cm et ont été tirés en direction d’un nombre indéterminé de passants, notamment des employés de la voirie, dont l’un travaillait à retirer de la neige sur les trottoirs, du personnel d’un grand magasin situé en face, ou de simples citoyens, détaille l’acte d’accusation. Si personne n’a été blessé, les billes ont causé « d’importants dégâts » sur des vitrines du commerce. Au total, 29 impacts ont été découverts et les frais occasionnés ont été estimés entre 60’000 et 100’000 francs, selon le Parquet. L’enseigne a porté plainte à neuf reprises.

Loin d’être un «sniper»

Si l’utilisation de la fronde et des billes n’a pas été contestée, en revanche, le prévenu, loin d’être un « sniper » , « n’a jamais visé personne » , a soutenu son avocat, Me Marc Fiorellino, lors de sa plaidoirie. Celui-ci a expliqué que son mandant tirait à une distance de 30 mètres en prenant une marge de sécurité de 3 m ètres . É tant à son domicile quasi en permanence pour s’occuper de son épouse handicapée, « le seul moment où il peut se reposer (c’) est quand il dort » , a souligné l e d éfenseur d u retraité, « profondément démuni face au bruit qui envahit son quartier » . Il a eu beau tout faire: adapter ses heures de coucher, discuter avec les badauds ou interpeller la police, « cela n’a pas suffi » .

«Il voulait faire fuir sans danger»

S’il a employé une fronde, c’est qu’ « il voulait faire fuir, et sans danger, les vociférants » par les bruits secs occasionnés par l’impact des billes au sol. La fronde elle-même n’était pas une arme, mais un outil pour pallier ses problèmes orthopédiques au coude et à l’épaule, a argumenté l ’avocat , qui a fait un parallèle avec « une prothèse pour une jambe » . Quant aux dégâts occasionnés, l’homme de loi a rappelé qu’un tir sur l’arrêt TPG, plus proche que le grand magasin, n’avait pas fait de dommage: « La vitesse aurait été si faible qu’aucun dégât n’aurait pu être causé » sur les vitrines. Enfin, Me Fiorellino a re levé que l’assurance avait fait une estimation à 38’000 francs.

«À hauteur du sternum»



La défense a réclamé l’acquittement du sexagénaire au bénéfice du doute. Mais, pour le président du tribunal, Fabrice Roch, il n’y en a pas. Il a rappelé que deux témoins avaient dit avoir « subi » des tirs à un mètre ou à une longueur de bras. De plus, l’un a vu une bille impacter directement la vitrine « à hauteur du sternum». Le président a encore souligné que l’accusé avait reconnu lui-même que l’endroit où les billes atterrissaient était aléatoire. Si le rapport d’expertise a indiqué que ces projectiles n’auraient pu entraîner de lésions graves, par contre, ils auraient pu causer des lésions simples, comme des hématomes.

Peine pécuniaire avec sursis