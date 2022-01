Annecy (F) : Exaspéré par son voisin bruyant et alcoolo, il ouvre le feu dans le couloir

Un homme a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour avoir fait usage d’un pistolet d’alarme, dans le but d’intimider un locataire de son immeuble.

C’est un acte qui traduit le ras-le-bol d’une situation qui durait depuis plusieurs années: excédé par le bruit causé par son voisin alcoolique, un homme a fini par craquer. Un soir de juillet 2021, dans cet immeuble d’Annecy (F), il s’est emparé d’un pistolet d’alarme et a tiré à deux reprises dans les couloirs du bâtiment, avant d’aller directement menacer son voisin, qui vivait avec la porte ouverte en permanence, rapportent «Le Messager» et «Le Dauphiné libéré» .

L’auteur des faits a expliqué lundi, devant le Tribunal d’Annecy, qu’il n’avait pas voulu faire de mal à son voisin mais qu’il ne savait plus quoi faire pour que les nuisances sonores cessent. Avant ça, il avait contacté le bailleur et averti la police, en vain. Le Parquet a reconnu que la victime était loin d’être parfaite mais il a reproché au prévenu d’avoir tenté de se faire justice lui-même. L’homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et il devra verser une compensation financière à son voisin.