Exaspérée par l’insécurité, Boudry crie son ras-le-bol

Deux cents chaises occupées et une vingtaine de personnes debout. C’est dans une salle comble que la séance publique sur l’insécurité à Boudry en lien avec le centre des requérants d’asile a eu lieu mercredi en présence des autorités cantonales et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Les échanges ont été musclés et teintés d’émotion. «J’habite à côté du Centre. Ma maison a été cambriolée quatre fois. Nos femmes et nos filles se font harceler. On en a marre! Des habitants ont envie de faire justice eux-mêmes», déclare un premier orateur. «L’éclairage public est éteint car la lumière dérange les chauves-souris. C’est génial», ironise-t-il avant d’annoncer une pétition pour la fermeture du centre. «Vous allez rentrer tranquillement chez vous alors que nous, on vit la peur dans le ventre», a-t-il lancé aux autorités sous des applaudissements nourris. Une dame âgée prend la parole. «Une jeune fille a été harcelée avant le week-end. Elle est ressortie dimanche et le même homme la suivait toujours. Elle a appelé la police et on lui a annoncé une patrouille dans vingt minutes. La police est nulle», s’emporte-t-elle.