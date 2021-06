CNews - Excédé, Fabrice Luchini menace de quitter le direct

France : Excédé, Fabrice Luchini menace de quitter le direct

L'acteur français n'a pas apprécié la réflexion d’un journaliste de la chaîne de télévision CNews qui l'interviewait en duplex.

«On va peut-être s’arrêter là»

La réflexion du journaliste n’a pas été du goût de Fabrice Luchini. «Non pas du tout et pourquoi en plus, vous ne voudriez pas que je la refasse? Vous avez le symptôme de la modernité», s'est-il ainsi agacé. Et de poursuivre: «Je me demande si je suis content de vous répondre, on va peut-être s’arrêter là parce que je n’ai pas aimé votre réflexion.» Le journaliste a alors tenté de se rattraper en invitant l'acteur à réciter de nouveau une fable. Mais ce dernier, vexé, a refusé.