«De mémoire de syndicaliste, je n’ai jamais vu d’attaques aussi violentes de la part d’un employeur!», s’est exclamé Jamshid Pouranpir, du Syndicat des services publics, lors du rassemblement d’environ 200 salariés de Swissport, mardi à Genève Aéroport. D’ici le 28 janvier prochain, ceux-ci doivent parapher le nouveau contrat que leur a soumis l'entreprise d'assistance au sol, sous peine de risquer un licenciement. Le personnel et leurs syndicats réclament le retrait de ces contrats jugés scandaleux et «bas de gamme». Ils ont donné 48 heures à la direction pour entrer en matière sur des négociations, «ou alors, des moyens de lutte pourraient être décidés jeudi en assemblée générale.» Parmi elles: une grève, une grève du zèle ou un sitting.

Alors que les négociations d’une nouvelle convention collective de travail sont au point mort depuis des mois, les propositions de Swissport impliquent pour les 1200 employés du site genevois des baisses salariales, dont certaines atteindraient 1200 francs mensuels; mais aussi des vacances en moins et des heures de travail en plus, notamment. «On dilapide le savoir-faire et la qualité du travail de ces gens, s’est insurgé Pablo Guarino, du Syndicat du personnel des transports. La direction invoque la situation due au Covid: c’est un prétexte. Elle ignore surtout ses travailleurs pour faire plaisir aux actionnaires.» La colère gronde également du côté de l’aéroport de Kloten.

Divisions syndicales

Au bout du lac, les employés ont dit leur désarroi. «Si je signe, je perdrai 700 francs par mois; je devrai dire à mes enfants qu’ils ne pourront plus faire de sport et qu’on aura moins à manger», s’est exclamé l’un d’eux. Un autre, 33 ans de boîte au compteur, a accusé: «On me vole ma qualité, mon sérieux et mon expérience.».