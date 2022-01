Procès à Winterthour (ZH) – Excédé par les pleurs, un papa brise trois côtes à son bébé

Les parents savent à quel point il peut être frustrant de s’occuper d’un bébé qui n’arrête pas de pleurer. Un père âgé de 30 ans a comparu mercredi devant le Tribunal de district de Winterthour (ZH) parce qu’il avait été poussé à bout de nerfs par les pleurs de son fils, il y a un an et demi.

Un soir, alors que le nourrisson n’avait que quelques semaines, l’homme s’occupait seul de l’enfant. Sa compagne et mère du petit, de laquelle il s’est entre-temps séparé, était absente au moment des faits. Selon le « Tages-Anzeiger», qui a assisté au procès, le trentenaire n’arrivait pas à consoler son bébé. Ne sachant plus quoi faire et sous le coup du stress, il a mordillé son fils au niveau de sa joue gauche. Le bébé s’est alors mis à crier encore plus fort.