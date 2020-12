Royaume-Uni : Excédés par les restrictions, ils organisent leur mariage en deux heures

Pour éviter les nouvelles mesures annoncées samedi par Boris Johnson, un couple qui n’en pouvait plus de reporter son union s’est rué dans une synagogue pour franchir le cap.

Ils ont bien cru ne jamais pouvoir se marier, mais Chloe et Jamie y sont enfin parvenus. Les deux Britanniques avaient prévu de s’unir le 6 septembre, mais ils ont dû changer de date à trois reprises, au gré des nouvelles restrictions instaurées dans le pays. Samedi, l’annonce de Boris Johnson a pris l’allure d’un véritable coup de massue: reconfinement à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre dès dimanche.

Désespérant de pouvoir un jour se marier, le couple a décidé de jouer la montre et de tout organiser en deux petites heures, avant que les nouvelles restrictions n’entrent en vigueur. Ils ont, pour cela, bénéficié de l’aide précieuse de leur rabbin, disponible et prêt à les marier sur-le-champ, raconte la BBC .

Samedi soir à 22h, Chloe et Jamie se sont enfin unis dans une synagogue près de Watford, devant dix membres de la famille et trois amis et plus de cent personnes connectées sur Zoom. Tous les fournisseurs ont joué le jeu, se précipitant pour faire de ce mariage une réussite. «Jamais de ma vie je n’avais ressenti autant d’amour et de gratitude», s’émerveille Chloe, 31 ans.