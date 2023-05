Un excellent bilan pour le premier festival Hyper Ouest

«Il est indéniable que ce pari fut réussi. Un public large et varié s’est approprié peu à peu chaque lieu, au fil de la manifestation. Hyper Ouest a joué avec la proximité, est allé à la rencontre des habitantes et habitants de ce district en pleine mutation en amenant les projets à elles et eux. En même temps, un public d’une région élargie a convergé vers l’Ouest lausannois», ont résumé les organisateurs, à la tête d’Antigel à Genève, dans leur communiqué de clôture. En quelques chiffres, 18’000 personnes ont assisté aux différents spectacles. Hyper Club, club éphémère monté en sept jours seulement dans les anciennes halles Veillon à Bussigny (VD), a drainé 3900 clubbers en cinq soirs et 18 événements ont affiché complet.