Lausanne : Excellente notation pour un faux resto

Une équipe de télévision a créé de toutes pièces une réputation numérique à un établissement inexistant. Et ça a marché!

Le but de l’équipe de télévision était de travailler sur la réputation numérique, a déclaré à «24 heures» la productrice de l’émission Linda Bourget. Pour ce faire, un site internet avec photos et cartes des mets a été monté par des experts, une campagne de communication a été lancée, des complices, dont certaines personnes connues, ont fait le relais, avec des avis, voire des selfies. De faux avis ont été achetés, un compte premium payé et une campagne de pub sur les réseaux sociaux entamée. Au final, le trafic sur le site a augmenté et des personnes ont appelé le numéro pour réserver. Certaines indiquant le faire sur conseils d’amis ayant dîné au restaurant. Dans le même registre, une fois la supercherie dévoilée, il a encore fallu qu’À bon entendeur contacte Tripadvisor afin que le restaurant disparaisse de la plateforme.