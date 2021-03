Le HCC s ’ est imposé 3-0 (0-0 2-0 1-0) contre Thurgovie, un concurrent pour les deux derniers tickets disponibles parmi les six premières places offrant un accès aux finales. À trois rencontres de la fin du championnat régulier, les joueurs de Thierry Paterlini sont sixièmes et qualifiés.

Calendrier compliqué

Mais la situation est on ne peut plus incertaine. Thurgovie est cinquième avec 66 points, le HCC suit avec 65, Olten est septième avec 64 et Viège huitième avec 63. Et le calendrier des Neuchâtelois est compliqué puisqu ’ ils recevront Ajoie (mercredi à 19 h 45), qui les a toujours battus cette saison, iront affronter les Ticino Rockets (vendredi, 19.45) et finiront à domicile contre Kloten (dimanche, 18.30), premier du classement.