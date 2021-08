Motocyclisme - Exceptionnel, Brad Binder tente un pari fou et gagne

La course la plus dingue de ces dernières années, assurément. Premier acte, piste sèche, démonstration de Pecco Bagnaia (Ducati), de Marc Márquez (Honda) et de Fabio Quartararo (Yamaha); Jorge Martin, le vainqueur de la semaine précédente, n’est pas loin, Johann Zarco pas beaucoup plus. Et le champion du monde Joan Mir (Suzuki) revient.