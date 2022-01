Freeride – Exceptionnel, Maxime Chabloz s’impose en Andorre

Quelques instants après sa victoire, Maxime Chabloz avait du mal à expliquer sa performance exceptionnelle. «Je n’ai pas de mots pour le moment, a-t-il réagi. J’ai choisi cette ligne car elle me paraissait cool à skier. J'ai vu que beaucoup de coureurs avaient chuté dans des conditions de neige difficiles, alors je me suis dit: "Ok, fais une descente solide, fais un autre bon résultat et assure ton classement." Au final, tout a été un peu plus grand que ce à quoi je m'attendais. Je suis super content.»