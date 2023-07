Jura bernois: Exclu des salles, un jeune handicapé se voit offrir un concert privé

Le groupe a joué du Queen exprès pour les résidents. Un beau cadeau pour Lionel, qui est fan. 20min/François Melillo

L’histoire commence plutôt dans la douleur: en quelques semaines, Lionel, 25 ans, s’est fait sortir deux fois de suite de salles de spectacle. Le jeune, atteint d’un handicap, communique en effet ses émotions par des petits cris, qui attirent l’attention sur lui et peuvent perturber les non avertis. «Certes, un enregistrement était prévu, mais ce n’était pas une raison de nous hurler dessus en utilisant des mots blessants et déplacés devant le principal intéressé», dénonce sa mère Samantha, présente lors de la première situation.

Lors du second cas, un concert de reprises de Queen par deux groupes du Noirmont, rebelote, mais de façon plus gênée. «À part quelques commentaires déplacés d’une tierce personne qui mériterait que nous portions plainte, le directeur, très préoccupé par la situation, a été tout à fait adéquat. On a senti beaucoup d’humanité», rapporte Samantha.

«Les personnes handicapées ont aussi le droit d’exister» Samantha, maman de Lionel

Une fois passée la déception, c’est finalement une belle surprise qui a été offerte à la mère et son fils. Empruntés par ce cas de figure qu’ils n’avaient pas anticipé, les organisateurs les ont recontactés pour leur proposer un set privé dans l’institution du jeune homme.

«Ce sont des gens au grand cœur, d’une grande bienveillance, réagit Samantha, tiraillée entre la reconnaissance et les séquelles de ces difficiles moments vécus. Il y a un grand besoin d’expliquer que les personnes handicapées ont aussi le droit d’exister et de se mêler à des activités publiques. Après ces expériences, mon fils s’est senti muselé, ça laisse des traces.» Elle rappelle que la loi suisse condamne les discriminations de ce type.

Un beau cadeau

Jeudi, c’est toutefois un moment beau et joyeux qu’ont pu vivre Lionel et les autres résidents. Au son de «Radio Gaga» ou de «We are the Champions», le groupe «Rock you» a fait danser le jeune qui connaissait tous les morceaux. «Ils n’ont rien à prouver et ont pourtant joué près d’une heure dans des conditions pourtant pas faciles, décrit Samantha. C’était un très beau cadeau!»