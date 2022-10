Hausse des primes : Exclure l’homéopathie de l’assurance maladie: le débat est relancé

Après quatre ans de stabilité, les primes vont à nouveau augmenter en 2023 et la prime moyenne atteindra 334,70 francs, en hausse de 6,6% par rapport à 2022. Or, certaines prestations de médecine complémentaire, dont l’homéopathie, sont remboursées par l’assurance maladie obligatoire (AOS). Cela après une initiative populaire de 2009, approuvée par le peuple à 67%. Face à la hausse des primes, des politiciens demandent aujourd’hui que la médecine complémentaire soit retirée de l’assurance de base.

L’année dernière, le conseiller national PLR Philippe Nantermod a déposé une motion au Conseil fédéral pour que les traitements et prestations dont l’efficacité n’est pas prouvée ou ne dépasse pas l’effet placebo soient retirés du catalogue des prestations de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal). Avec le choc des primes, le Valaisan en est d’autant plus convaincu. «Le coûteux système de santé serait soulagé», estime-t-il. Son collègue de parti et conseiller national Marcel Dobler (SG) y est également favorable: «Nous luttons depuis des années contre l’augmentation des primes. Il n’est pas possible que des produits et des traitements qui ne sont pas plus efficaces que des placebos soient pris en charge par les caisses maladie.»