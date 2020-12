«Les liens entre le husky de Sibérie et l’homme sont magiques», lance Violaine Grau avec enthousiasme. La Valaisanne est à la tête de l’élevage des Loups du val de They, à Morgins. En dehors des compétitions internationales et de la zoothérapie qu’elle pratique , l ’éleveuse propose des excursions en traîneau. Celles-ci se déroulent sur une piste de ski de fond au bord du lac de Morgins. «L’animal est vif et très affectueux, poursuit-elle. C’est un chien qui adore le contact. Il est joueur, monte sur vos genoux.» Elle en possède douze, des mâles et des femelles, qui s’élancent sur une boucle de 3 kilomètres. «Ils courent très vite, c’est pourquoi les distances ne peuvent pas être très longues.»

La cani-trottinette. Sylvain Cochard / RDDM Sylvain Cochard / RDDM Sylvain Cochard / RDDM

Pour une course de 30 minutes, il faut compter 200fr. par groupe et 350fr. pour une heure. «C’est cher, reconnaît Violaine Grau, mais avoir autant de chiens coûte très cher.» La propriétaire organise d’autres activités dans la neige avec ses bêtes: de la cani-trottinette, du ski attelé et de la cani-randonnée au fil de la rivière dans le vallon de They. Il y a même une nocturne avec fondue dans un refuge ou raclette à Champoussin.

Un emblème de la Suisse

Pour trouver un attelage avec un saint-bernard, il faut se rendre à Champex-Lac. «On ne cherche pas la performance ni la vitesse. C ’ est une activité familiale que nous proposons pour promouvoir le saint- b ernard. Notre but est la préservation de cette race qui est un emblème de la Suisse dans le monde entier », explique Anna Tichelli, de la Fondation Barry établie à Martigny. Le chien tire une luge en bois sur laquelle deux enfants (jusqu’à 10 ans) sont assis. «Le saint-bernard est amical et jovial. Il aime les câlins. Nous choisissons exprès les plus calmes parce qu’ils pèsent plus de 60 kilos et qu’ils sont en contact avec des petits.» La balade de 45 minutes s’effectue en groupes (4 enfants et 4 adultes) où les autres toutous sont tenus en laisse (35fr. ou 15fr. jusqu’à 16 ans).