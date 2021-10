Lucerne : Excursions en sous-marin dans le lac des Quatre-Cantons

Un submersible va proposer des découvertes dans le lac baignant Lucerne. Trois passagers plus le pilote iront se promener par 100 mètres de fond.

Glisser silencieusement dans les profondeurs du lac des Quatre-Cantons. Pénétrer dans un univers sombre et silencieux et n’entendre que le bip du sonar et les battements de son cœur. Comme en apesanteur, vous découvrez l’épave d’un navire coulé dans l’eau cristalline. Dès la fin de l’année, des plongées seront possibles à bord de l’unique sous-marin suisse pour passagers, le P-63. Le navire a été construit en 1987 au bord du lac de Constance et a été principalement utilisé pour des inspections et des travaux sous-marins, par exemple sur les murs des barrages.