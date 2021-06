Peine de mort aux États-Unis : Exécuté à tort? Un documentaire pour influencer Biden

Le film retrace le meurtre de la caissière Wanda Lopez, poignardée en 1983 dans une station-service du Texas.

Convaincus de tenir le meurtrier, les enquêteurs ne cherchent pas plus loin, même s’il clame son innocence et ne présente aucune tache de sang. Lors de son procès, Carlos de Luna explique avoir fui par peur d’être mis en cause et assure connaître le coupable: un certain Carlos Hernandez qu’il dit avoir connu en prison. Mais, confrontés à des photos des hommes de ce nom, il n’est pas en mesure de l’identifier. Et des mensonges à la barre fragilisent sa crédibilité. Le procureur en conclut que ce Carlos Hernandez est le fruit de son imagination, «un fantôme», et il est condamné à mort. Après le rejet de tous ses recours, il est exécuté en 1989.