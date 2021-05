États-Unis : Exécutée à bout portant pour une histoire de lessive

Après une dispute avec son frère, un individu de 25 ans a abattu sa belle-sœur, dimanche dans l’Oregon. La victime, qui tournait le dos aux deux hommes, n’a rien vu venir.

Une jeune femme de 29 ans a trouvé la mort dans des circonstances absurdes, dimanche à Portland (Oregon). Alexandra Arb-Bloodgood a été abattue d’une balle «à l’arrière de la tête, à bout portant», selon son mari Jordan Arb, qui a assisté au drame. Le beau-frère de la victime, un homme de 25 ans, a été arrêté dans la foulée et mis en examen pour meurtre au second degré ainsi que possession illégale d’une arme à feu. Au moment de son arrestation, Shane Finnell se trouvait dans le jardin d’une maison des alentours, rapporte FOX 12 . «J’ai fait une chose horrible», a-t-il déclaré aux policiers qui lui passaient les menottes.

Le mari d’Alexandra a expliqué à la police qu’il s’était disputé avec son frère pour une histoire de lessive et que celui-ci lui avait lancé un pot de fleurs dessus. Pendant ce temps, la jeune femme était assise dans une chaise sur le patio de sa maison, tournant le dos à la scène. Armé d’un revolver, Shane Finnell s’est dirigé droit sur elle et l’a exécutée par derrière. Alerté par le coup de feu, un voisin est sorti et a vu le suspect en train d’agiter les bras dans la rue, l’air affolé. «J’ai tué Alex», a-t-il expliqué à l’habitant. L’homme s’est ensuite installé dans le jardin du témoin en attendant l’arrivée de la police.