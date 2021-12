Genève - Exécution aux Libellules: le Parquet veut 19 ans

«Vous avez à juger un homme qui a volé la vie d’un autre et qui, par ses propos rabaissants, veut lui voler sa mort.» Aux yeux du procureur Patrick Udry, s’adressant ce mardi au Tribunal criminel de Genève, presque rien ne sauve le meurtrier du quartier verniolan des Libellules qui, en mai 2016 et en trois actes terrifiants, avait abattu un ami de onze balles dont cinq dans la tête tirées à bout portant (lire l’encadré). Le Ministère public, qui entend le faire condamner pour, notamment, assassinat et mise en danger de la vie d’autrui (il a ouvert le feu dans un tea-room en présence de quatre personnes dont un enfant de 6 ans) considère que «le plafond de 20 ans est atteint». Certes, il existe des homicides encore pires, «mais la peine à vie est prévue pour ces cas». Seule une responsabilité «moyennement restreinte» en raison de troubles de la personnalité borderline et paranoïaque vaut au prévenu une toute petite mansuétude: le Parquet a donc réclamé une peine «juste et adéquate» de 19 ans de prison.