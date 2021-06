Arabie saoudite : Exécution d’un chiite après un procès qualifié d’«inique» par Amnesty

Jugé coupable d’avoir lancé une «révolte armée» contre le pouvoir saoudien, Mustafa al-Darwish avait participé à des manifestations antigouvernementales lorsqu’il était adolescent.

Le royaume dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane (à gauche) affiche l’un des taux d’exécution les plus élevés au monde. (Photo BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP)

Mustafa al-Darwish, 26 ans, a été mis à mort à Dammam, dans l’est du pays, pour avoir lancé une «révolte armée» contre les dirigeants saoudiens et pour «déstabilisation de la sécurité» du royaume, a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne SPA. Il avait été arrêté en mai 2015 pour participation présumée à des manifestations lors des soulèvements du Printemps arabe entre 2011 et 2012, ont relevé plusieurs ONG dont Amnesty International, qui a souligné qu’il n’avait à l’époque que 17 ou 18 ans.

Selon l’ONG britannique Reprieve, sa famille a appris son exécution en «lisant les actualités sur internet». Reprieve a également affirmé que le jeune homme avait été placé à l’isolement et torturé pendant son incarcération.

L’Arabie saoudite a annoncé en avril 2020 que la peine de mort ne serait plus prononcée à l’encontre de personnes condamnées pour des crimes commis lorsqu’ils avaient moins de 18 ans. Faisant référence à un décret royal, la Commission des droits humains (HRC) du pays avait précisé qu’elles écoperaient d’un maximum de dix ans d’emprisonnement dans un centre pour jeunes délinquants.

«Une fois de plus, les autorités saoudiennes ont démontré que leurs affirmations concernant l’abolition de la peine de mort pour les enfants ne valaient rien», a constaté Ali al-Dubaisi, directeur de l’Organisation européenne-saoudienne des droits de l’homme (ESOHR). «La cruauté de cette exécution, sans information préalable, pour le crime d’avoir participé à des manifestations en tant qu’adolescent, illustre le vrai visage du (prince héritier) d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane», a-t-il relevé, déplorant «les continuelles promesses vides de réforme».

Le prince, de facto dirigeant du pays, cherche à éteindre les critiques internationales concernant la situation des droits humains en Arabie et l’opacité de son système judiciaire pour pouvoir attirer investissements internationaux et touristes étrangers. Le royaume affiche l’un des taux d’exécution les plus élevés au monde. Le HRC a fait état de 27 exécutions en 2020, soit une baisse de 85% par rapport à l’année précédente grâce notamment au moratoire sur les condamnations liées aux stupéfiants. D’après l’ESOHR, 26 personnes ont été exécutées depuis début 2021.