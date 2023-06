Pour les prostituées, il faudrait moins de lois et plus de droits

Le Canton a récemment envoyé un courrier à tous les hôtels fribourgeois pour leur rappeler que «si dans un établissement public, l'utilisation des chambres à des fins de prostitution est habituelle, cette mise à disposition est soumise à autorisation». Possibilité leur a également été donnée de se mettre, a posteriori, en conformité. Un seul hôtel a saisi cette opportunité. «C’est du foutage de gueule. Au lieu de sanctionner les coupables, on leur rappelle juste les règles», s’insurge le Bullois. Reste que tout n’est pas blanc ou noir. «Des activités occasionnelles de prostitution en chambre ne sont pas exclues. On se situe là dans une zone un peu trouble, où il y a peut-être une certaine tolérance des gérants, qui savent sans savoir», concède le Canton.

Pour les associations de défense des travailleurs du sexe, le vrai problème c’est qu’exercer le plus vieux métier du monde sans verser dans l’illégalité devient très compliqué. «Les cantons gèrent la prostitution de manières très différentes. Les personnes qui l’exercent sont souvent très mobiles et se retrouvent dans une insécurité juridique. Il est parfois difficile de comprendre les règles. Elles auraient besoin de lois moins discriminantes et de plus de droits», revendique Rebecca Angelini, directrice de ProCoRe, le réseau national de défense des intérêts des travailleur du sexe en Suisse.

Obligation de s’informer

Autre problème soulevé, la lenteur de la politique. Dans le canton de Vaud, par exemple, la nouvelle loi sur la prostitution est entrée en vigueur en juillet 2021. Mais elle est déjà dépassée par la réalité. Du moins en partie. D’un côté, l’obligation de s’annoncer - Vaud étant le dernier canton romand à l’avoir introduite - est saluée. «Cette disposition est utile et nécessaire, juge Silvia Pongelli, directrice de l’association vaudoise Fleur de pavé. Pour des questions sécuritaires, mais aussi de prévention, car elle s’accompagne de l'obligation d’assister à une séance d’information. Des personnes travaillaient ici depuis des mois, voire des années, sans connaître leurs droits et devoirs, ni les structures pouvant les aider en cas de problème. Les personnes qui ont participé à ces séances les ont évaluées utiles.»

De l’autre, les seuls lieux où la prostitution est autorisée sont désormais les salons de massage et la rue. Et dans les faits, pour cette dernière, il n’y a qu’un secteur à Lausanne dans tout le canton de Vaud où la pratique est acceptée. Il ne devrait donc n’y avoir de prostitution ni dans les hôtels ni dans des appartements privés, alors que c’est dans cette direction que tend le marché. «Le tissage commercial se fait désormais beaucoup par le net. Et pour celles qui maîtrisent la langue, c’est encore la meilleure façon d'asseoir son business et de négocier avec le client. On se dirige chaque jour davantage vers une hyper-personnalisation de la prestation. Les lieux deviennent alors divers, et il n’est pas rare que des appartements privés puissent être utilisés. Mais la loi ne le permet pas, car la législation a toujours un temps de retard sur ce qui se passe sur le terrain», estime Sandrine Devillers, de Fleur de pavé.