Argovie – Exercice avec hélicoptère à la centrale nucléaire de Leibstadt

Matériel de protection d’urgence

Les chargements transportés contiendront notamment des pompes, des groupes électrogènes de secours, du carburant et d’autre matériel. Ce matériel «permet en cas d’urgence, de compléter le matériel déjà disponible sur le site de la centrale», explique l’OFPP. «Ce matériel de protection d’urgence est stocké de manière centralisée à Reitnau par les exploitants et est régulièrement transporté par camion et par hélicoptère vers les différentes centrales nucléaires de Suisse dans le cadre d’exercices», précise encore l’OFPP. Un exercice d’urgence de trois jours avait par exemple été organisé en 2017 à Mühleberg (BE).