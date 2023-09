Levez les yeux: deux F-16 de l’US Air Force nous survolent

Deux F-16 américains, basés en Italie, participent à un exercice conjoint au dessus de la Suisse entre lundi et mercredi.

À Payerne (VD), voir voler des jets de combat de l’armée suisse est monnaie courante. Mais de lundi à mercredi, les plus curieux pourront peut-être, cette fois, observer des avions de l’armée américaine. L’armée suisse a indiqué lundi qu’un exercice conjoint avait lieu de lundi à mercredi. Deux F/A-18 de l’armée suisse basés à Payerne et deux F-16 de l’US Air Force basés à Aviano en Italie y participent.

«Cet entraînement s’inscrit dans la longue collaboration entre les deux forces aériennes en matière de formation et d’entraînement», écrit l’armée suisse, dans son communiqué. Il a pour but de «tester la planification, la réalisation et le débriefing d’exercices de défense aérienne, ainsi que de favoriser l’échange d’expérience».